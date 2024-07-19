"شاشة الموت الأزرق".. تفاصيل الخلل التقني العالمي بين عدد المتأثرين وهول الأزمة

وتستخدم شركات مثل "كراود سترايك" منتجات "إي دي آر" الخاصة بها كأنظمة إنذار مبكر في مواجهة الهجمات الرقمية المحتملة وللبحث عن الفيروسات، ومنع المتسللين من الوصول غير المصرح به إلى شبكات الشركات؛ لكن في التعطل الحالي، يبدو أن خاصية ما في نظام "كراود سترايك" تتضارب مع شيء في نظام تشغيل "ويندوز"، وتتسبب في تعطل هذه الأنظمة حتى بعد إعادة التشغيل.