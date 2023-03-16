"ماسك" يعلن عن خدمة "إنترنت عالمية" جديدة.. هذه تفاصيلها

أعلن الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك عن خدمة "إنترنت عالمية جديدة" أطلق عليها "ستارلينك روم"، التي تمكّن أي مستخدم من استخدام تقنيات التجوال العالمية، واصطحاب جهازه لأي مكان في العالم دون انقطاع خدمات الإنترنت.
ولن يرتبط الوصول إلى خدمة الإنترنت إذا كان الشخص موجودًا في مواقع بها جهات اتصال غير موثوق فيها أو غير متوفرة تمامًا؛ لأن خدمات "ستارلينك روم"، تعتمد على الأقمار الصناعية الخاصة بالشركة، والتي تدور حول كوكب الأرض، بحسب بيان رسمي في موقع الشركة.
ولكن هذه الخدمة لن تكون مجانية، حيث سيتاح خيار التجوال العالمي مقابل 200 دولار شهريًا، وهو أغلى 50 دولارًا كاملة عن الاشتراك المحلي الأمريكي في خدمات "ستارلينك".
وستتاح خدمات "التجوال العالمي" على الأجهزة المحمولة التي تبلغ قيمتها 599 دولارًا أمريكيًا فما أعلى.
وبدأت "ستارلينك" في إرسال رسائل بريد إلكتروني حول خيار التجوال العالمي القادم الشهر الماضي، وقالت في ذلك الوقت: إن خدمات التجوال العالمية "تتوقف على الموافقات التنظيمية"؛ لأنها لا تزال تفتقر إلى السلطة لتقديم الاتصال بالإنترنت في بعض البلدان مثل الهند.