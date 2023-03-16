"ماسك" يعلن عن خدمة "إنترنت عالمية" جديدة.. هذه تفاصيلها

ولن يرتبط الوصول إلى خدمة الإنترنت إذا كان الشخص موجودًا في مواقع بها جهات اتصال غير موثوق فيها أو غير متوفرة تمامًا؛ لأن خدمات "ستارلينك روم"، تعتمد على الأقمار الصناعية الخاصة بالشركة، والتي تدور حول كوكب الأرض، بحسب بيان رسمي في موقع الشركة.