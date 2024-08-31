مدفوعة ومجانية و"مارك" يتحدّث.. منصات "الذكاء الاصطناعي التوليدي" تتسارع!

وقال رئيس مجموعة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، الجمعة: إن أداة "ميتا إيه آي" القادرة على الإجابة عن أسئلة يطرحها المستخدمون بلغة بسيطة، أو على إنشاء الصور، باتت تضمّ 400 مليون مستخدم شهريًّا.