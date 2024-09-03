تسريبات: هواتف "سامسونج جلاكسي إس 25" ستحظى بالمعالجات الأسرع في العالم

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، أن سلسلة هواتف "جلاكسي إس 25" المتوقع أن يتم الكشف عنها يناير المقبل؛ ستحظى بالمعالجات الأسرع في العالم.
وأوضحت المصادر أن هواتف "جلاكسي إس 25" و"جلاكسي إس 25 بلس" و"جلاكسي إس 25 ألترا" ستستخدم معالجات "سنابدراجون 8 الجيل الرابع" من شركة "كوالكوم" والتي توصف بأنها ستكون الأسرع في العالم.
ولكن في المقابل لن يتم دعم أجهزة "سامسونج" القابلة للطي المرتقبة "فولد 7" و"فليب 7" بتلك المعالجات، وستحصلان على معالجات "أكسيونز 2500".
ويُتوقع أن يتم إطلاق أجهزة سامسونج القابلة للطي الجديد في النصف الثاني من عام 2025 المقبل.