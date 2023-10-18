ميزات جديدة من "جوجل" لخدمات "الخرائط والبحث والمساعد الصوتي"

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن جملة من التحديثات والميزات الجديدة في تطبيقات عديدة أبرزها خدمات "خرائط جوجل" و"البحث" و"المساعد الصوتي".
وتعمل التحديثات الجديدة من "جوجل" على تحسين إمكانية الوصول للتطبيقات، وتوفير ميزات جديدة لتطبيق "بيكسل كاميرا"؛ بحسب بيان رسمي من الشركة الأمريكية.
وتوفر "خرائط جوجل"، بحسب التحديث الجديد المتاح على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، إمكانية الوصول إلى الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة.
وسيسمح التحديث الجديد لمستخدمي الخرائط بطلب مسارات المشي الخالية من السلالم الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
وستكون هذه الميزة، التي تقول جوجل إنها ستفيد أولئك الذين يسافرون بأمتعة وعربات أطفال أيضًا، متاحة عالميًّا، طالما أن الشركة لديها بيانات كافية للمنطقة.
وتشير جوجل إلى أنه إذا قمت بتمكين خيار الوصول إلى الكراسي المتحركة في تفضيلات النقل العام لديك؛ فسيتم تطبيق ذلك تلقائيًّا على مسارات المشي أيضًا.
بخلاف ذلك، عندما تطلب مسارًا للمشي، يمكنك الوصول إلى الاتجاهات الخالية من السلالم من خلال النقر على النقاط الثلاث في الجزء العلوي من الشاشة، وتمكين خيار "يمكن الوصول إليه بواسطة الكراسي المتحركة".
وأفادت جوجل بأن المعلومات التي يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة، متاحة عبر المزيد من منتجات جوجل، وتحديدًا على خرائط Android Auto والسيارات التي تعمل بنظام جوجل المخصص للسيارات، فعندما تبحث عن مكان وتضغط عليه، سيظهر رمز الكرسي المتحرك إذا كان الموقع موجودًا: مدخل خالٍ من الدرجات، ودورات مياه يمكن الوصول إليها، ومواقف للسيارات أو أماكن للجلوس.
ومن المفترض أن يكون من الأسهل العثور على الأنشطة التجارية المملوكة للأشخاص ذوي الإعاقة ودعمها في الخرائط والبحث أيضًا. إذا اختارت شركة ما تعريف نفسها على أنها "مملوكة لذوي الاحتياجات الخاصة"، فسيتم ذكر ذلك في قوائم الخرائط والبحث.
وسبَق لشركة جوجل أن طرحت علامات تجارية مماثلة مملوكة لآسيويين، ومملوكة للسود، ومملوكة لللاتينيين، ومملوكة للمحاربين القدامى، ومملوكة للنساء.
وفي سياق آخر، تعمل جوجل على تمكين إمكانات قارئ الشاشة في تطبيق "لينس إن مابس" والتي كانت تسمى سابقًا "البحث مع الصورة الحية" وهي أداة للواقع المعزز مصممة لمساعدتك في العثور على أشياء مثل أجهزة الصراف الآلي ودورات المياه والمطاعم بمساعدة كاميرا هاتفك.
عندما تكون في مكان غير مألوف، يمكنك النقر على أيقونة الكاميرا في شريط البحث وتوجيه هاتفك نحو العالم من حولك.
وعن التحديثات في هذه المنظمة تقول جوجل: "إذا تم تمكين قارئ الشاشة لديك، فستتلقى تعليقات سمعية للأماكن المحيطة بك مع معلومات مفيدة مثل اسم المكان وفئته ومدى بعده".
وتتابع إيف أندرسون، المدير الأول لفريق منتجات جوجل للجميع: "الميزة الجديدة موجهة بشكل مباشر للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، متاحة على نظام التشغيل آي أو إس، بدءًا من اليوم وعلى نظام أندرويد في وقت لاحق من هذا العام".
ومن جانب آخر، طرحت "جوجل" تحديثًا لتطبيق "كاميرا ماجنيفاير" على أجهزة "بيكسل"، للمساعدة في تكبير تفاصيل العالم الحقيقي من بعيد أو لتسهيل قراءة النص الموجود في القوائم والمستندات بمساعدة مرشحات الألوان وإعدادات السطوع والتباين.
سيكون التطبيق الجديد متاحًا لأجهزة "بيكسل 5" فما هو أحدث؛ ولكن يكون متاحًا لحواسيب "بيكسل فولد" اللوحية.
تشير "جوجل" كذلك، إلى أحدث إصدار من Guided Frame الذي وصل إلى Pixel 8 وPixel 8 Pro في وقت سابق من هذا الشهر، يتعرف على الحيوانات الأليفة والأطباق والمستندات، بالإضافة إلى الوجوه لمساعدة الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر على التقاط صور عالية الجودة.
وقررت جوجل أن يصل التطبيق الجديد أيضًا إلى أجهزة "بيكسل 6" و"بيكسل 7" في وقت لاحق من هذا العام.
وفي الوقت نفسه، تُقَدم جوجل المزيد من الإجراءات المساعدة القابلة للتخصيص، وتقول الشركة إنك ستتمكن من إضافة روتين إلى شاشتك الرئيسية كاختصار، وتحديد حجمه وتخصيصه بصورك الخاصة، لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في استخدام الهواتف بصورة أسهل.