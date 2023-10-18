ميزات جديدة من "جوجل" لخدمات "الخرائط والبحث والمساعد الصوتي"

وأفادت جوجل بأن المعلومات التي يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة، متاحة عبر المزيد من منتجات جوجل، وتحديدًا على خرائط Android Auto والسيارات التي تعمل بنظام جوجل المخصص للسيارات، فعندما تبحث عن مكان وتضغط عليه، سيظهر رمز الكرسي المتحرك إذا كان الموقع موجودًا: مدخل خالٍ من الدرجات، ودورات مياه يمكن الوصول إليها، ومواقف للسيارات أو أماكن للجلوس.