متصفح "أوبرا" يعيد تصميم إصداراته بالكامل لاعتماد ميزات "الذكاء الاصطناعي"

أعلن متصفح الإنترنت "أوبرا" عن إطلاقه تحديثًا جديدًا لكافة إصدارات المتصفح، يتضمن إعادة تصميم كاملة له على كافة أنظمة التشغيل المعروفة؛ لاعتماد ميزات جديدة خاصة بـ"الذكاء الاصطناعي التوليدي"، كتلك المستخدمة في تطبيق "تشات جي بي تي".
وأطلقت "أوبرا" على متصفحها الجديد اسم "أوبرا وان"، الذي يظهر في شكل أفضل، وبه الكثير من المساحات المفتوحة والإضافات الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية والمستقبلية، سواء في الشريط الجانبي أو شريط العنوان.
تقول أوبرا إنها طبّقت منشئًا جديدًا متعدد مؤشرات الترابط ومبادئ التصميم المعياري الجديدة الخاصة بالمتصفح، لتمكين مجموعة جديدة من الميزات التي تتضمن ما تسميه "جزر علامات التبويب".
بات المتصفح حاليًا يمتلك القدرة على تجميع مواقع الويب التي يفتحها الأشخاص تلقائيًّا وبشكل حدسي بناءً على محتواهم؛ حيث سيفتح كل الصفحات التي تحتوي على قوائم وتفاصيل مطعم في جزيرة واحدة، على سبيل المثال، وجميع علامات التبويب مع محرر مستندات جوجل في جزيرة أخرى.
الفكرة هي تقليل الالتباس، وتسهيل التنقل بين المهام، سواء للعمل أو لشيء شخصي.
تم تصميم المتصفح ليكون قادرًا على إنشاء جزر لعلامات تبويب من تلقاء نفسه، ويمكن للمستخدمين تجميع الصفحات يدويًّا معًا أيضًا؛ حيث يمكنهم سحب وإسقاط علامات التبويب بين الجزر أو إنشاء واحدة جديدة.
تعتبر "أوبرا" جزر علامات التبويب هي المظهر الأول إذا كانت استراتيجيتها في التصميم المعياري مع حدودها المميزة للجزيرة وأسواق الألوان التي يمكن تمييزها بوضوح؛ لذلك من المحتمل أن نتوقع المزيد من الميزات المصممة بشكل مشابه.
وسيأتي "أوبرا وان" مزودًا بتمكين تطبيقات "تشات جي بي تي" وتشات سونيك" و"إيه آي برومبتس" افتراضيًّا؛ بحيث يكون متكاملًا مع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي افتراضيًّا؛ مما يسمح للمستخدمين بتشغيلها بسرعة في نافذة منفصلة داخل المتصفح.