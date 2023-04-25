متصفح "أوبرا" يعيد تصميم إصداراته بالكامل لاعتماد ميزات "الذكاء الاصطناعي"

بات المتصفح حاليًا يمتلك القدرة على تجميع مواقع الويب التي يفتحها الأشخاص تلقائيًّا وبشكل حدسي بناءً على محتواهم؛ حيث سيفتح كل الصفحات التي تحتوي على قوائم وتفاصيل مطعم في جزيرة واحدة، على سبيل المثال، وجميع علامات التبويب مع محرر مستندات جوجل في جزيرة أخرى.