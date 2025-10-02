نهاية التخزين المجاني.. "سناب شات" يبدأ فرض رسوم على حفظ الذكريات

في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في سياسات التخزين الرقمي، أعلنت شركة "سناب" عن إنهاء ميزة التخزين المجاني غير المحدود لخدمة "الذكريات" في تطبيق "سناب شات"، وذلك بعد أن وصل عدد الذكريات المحفوظة على المنصة إلى أكثر من تريليون منذ إطلاقها عام 2016.