نهاية التخزين المجاني.. "سناب شات" يبدأ فرض رسوم على حفظ الذكريات

في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في سياسات التخزين الرقمي، أعلنت شركة "سناب" عن إنهاء ميزة التخزين المجاني غير المحدود لخدمة "الذكريات" في تطبيق "سناب شات"، وذلك بعد أن وصل عدد الذكريات المحفوظة على المنصة إلى أكثر من تريليون منذ إطلاقها عام 2016.
وبموجب النظام الجديد، سيحصل جميع المستخدمين على مساحة تخزين أساسية مجانية تبلغ خمسة غيغابايت، مع خيارات مدفوعة للترقية تتناسب مع احتياجاتهم. وتشمل "خطط تخزين الذكريات" الجديدة مائة غيغابايت مقابل 1.99 دولار شهريًا، وصولًا إلى خمس تيرابايت لمشتركي البلاتينيوم مقابل 15.99 دولار شهريًا.
ويأتي هذا التغيير بعد إطلاق "سناب" مؤخرًا لخيار Lens+ المدفوع الذي تبلغ قيمته تسعة دولارات شهريًا. وأوضحت الشركة أنها ستمنح المستخدمين الذين تجاوزوا الحد المجاني مهلة عام كامل كمساحة تخزين مؤقتة، لإتاحة الوقت الكافي لاختيار الخطة المناسبة.
وأكدت "سناب" أن معظم المستخدمين لن يتأثروا بالقرار الجديد، حيث إن الغالبية لم يقتربوا حتى الآن من استهلاك الحد المجاني المخصص.