تحديث جديد لـ"آيفون 14" يأتي بهذه الميزات لهاتفك

ويأتي تحديث "أبولو" الجديد -بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- على هواتف "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" بدعم تقنية "بيكسل بالز"، التي تسمح للمستخدم بتحديد واجهة مستخدم ديناميكية، والاختيار من بين العديد من المخلوقات؛ بما في ذلك القط أو الكلب أو القنفذ أو الثعلب ليكون هو النمط الأساسي المتحرك بالجهاز.