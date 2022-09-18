تحديث جديد لـ"آيفون 14" يأتي بهذه الميزات لهاتفك

لم يمر إلا أيام فقط على طرح هواتف "آيفون 14" في الأسواق العالمية، وبدأ المطورون في طرح تحديثات جديدة مثيرة توفر واجهة عرض أكثر ديناميكية.
ويأتي تحديث "أبولو" الجديد -بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- على هواتف "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" بدعم تقنية "بيكسل بالز"، التي تسمح للمستخدم بتحديد واجهة مستخدم ديناميكية، والاختيار من بين العديد من المخلوقات؛ بما في ذلك القط أو الكلب أو القنفذ أو الثعلب ليكون هو النمط الأساسي المتحرك بالجهاز.
ويأتي تحديث "أبولو" أيضًا لباقي هواتف "آيفون 14"، بواجهة المستخدم المتحركة تلك في شاشة القفل؛ ولكن يُشترط أن يكون هاتفك قد ثبت تحديث "آي أو إس 16" الجديد.
كما يمكن للتحديث استبدال المخلوقات المتحركة بأحد الألعاب الشهيرة؛ ليصبح هاتفك بواجهة المستخدم أو اللعبة المفضلة لديك.