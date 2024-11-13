"يوتيوب" تتيح للمبدعين أدوات "ذكاء اصطناعي" لجعل مقاطعهم أكثر "إبداعًا"

أعلنت منصة الفيديوهات الأشهر عالميًّا "يوتيوب"، عن إتاحتها أدوات "ذكاء اصطناعي" مخصصة للمبدعين؛ لجعل مقاطعهم "أكثر إبداعًا".
وأوضحت "يوتيوب" أنها ستتيح للمبدعين حاليًا إعادة مزج الأغاني من خلال مطالبات باستخدام غناء عدد واسع من الفنانين والأغاني.
وكل ما سيتعين على المبدع، هو طلب إعادة مزج مقطع صوتي، من خلال وصف كيفية رغبتهم في تغيير أسلوب الأغنية من خلال أيقونة "إعادة تصميم المسار".
ولكن أشارت "يوتيوب" إلى أن هذا سيكون متاحًا من خلال أغانٍ محددة، تأتي من خلال شركائها من العلامات التجارية المتنوعة.
وستكون هذه الميزة متاحًا لعدد محدود من المبدعين، لحين إنهاء الاختبارات الخاصة بها وطرحها في الإصدار العام.
وسيؤدي اختيار أيقونة "إعادة تصميم المسار" إلى إنشاء مقتطف مدته 30 ثانية، يمكن للمبدعين استخدامه في مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بهم.
وسيتم نسبة الصوت المعاد مزجه إلى الأغنية الأصلية، بالإضافة إلى ذلك سيكون لها أيضًا علامة مناسبة للإشارة إلى أن المسار تم تعديله من خلال الذكاء الاصطناعي.
وقالت "يوتيوب" عن هذه الميزة: "تستكشف هذه التجارب إمكانات ميزات الذكاء الاصطناعي، لمساعدة الفنانين والمبدعين على توسيع خيالهم وتعزيز عملياتهم الإبداعية".
وتابعت: "في المقابل، سيتمكن المعجبون من الاتصال بالمبدعين الذين يحبونهم بطرق جديدة؛ مما يجعلهم أقرب إلى بعضهم من خلال أدوات وتجارب تفاعلية".