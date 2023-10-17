"تويتش" تطرح ميزة "ستوريز" على منصتها.. ما المختلف فيها عن نفس الميزة الموجودة في "سناب شات" و"إنستجرام"؟

لكن مدونة "تويتش" الرسمية قدّمت الإجابة.. وأوضحت المنصة في مدونتها الرسمية أن "قصص تويتش" تتيح للمستخدمين ومنشئي المحتوى نشر الصور أو النصوص أو مقاطع الفيديو بصلاحية تصل إلى 48 ساعة كاملة؛ لكن الاختلاف الأبرز هو أن تلك الـ"ستوريز" يمكنها أن تصل إلى المستخدمين حتى لو لم يكن لديهم خدمات إنترنت في مناطق تواجدهم.