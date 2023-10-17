"تويتش" تطرح ميزة "ستوريز" على منصتها.. ما المختلف فيها عن نفس الميزة الموجودة في "سناب شات" و"إنستجرام"؟

أعلنت منصة "تويتش" للتواصل الاجتماعي عن طرحها ميزة "ستوريز" جديدة على إصدارها للهواتف المحمولة، شبيهة بتلك الميزة الموجودة على منصات "سناب شات "وإنستجرام".
لكن السؤال الذي يتبادر لذهن أي شخص هو: ما المختلف في "ستوريز" تويتش عن الستوريز الموجودة في المنصات الأخرى المنافسة؟
لكن مدونة "تويتش" الرسمية قدّمت الإجابة.. وأوضحت المنصة في مدونتها الرسمية أن "قصص تويتش" تتيح للمستخدمين ومنشئي المحتوى نشر الصور أو النصوص أو مقاطع الفيديو بصلاحية تصل إلى 48 ساعة كاملة؛ لكن الاختلاف الأبرز هو أن تلك الـ"ستوريز" يمكنها أن تصل إلى المستخدمين حتى لو لم يكن لديهم خدمات إنترنت في مناطق تواجدهم.
وتختبر "تويتش" هذه الميزة منذ يوليو الماضي، عند الإعلان عنها لأول مرة، وكانت قاصرة على الشركات ومنشئي المحتوى الذين لديهم بث واحد على الأقل في آخر 30 يومًا.
ولكن التحديث الجديد لـ"تويتش" سيمكّن أي مستخدم من تحميل "ستوريز" خاصة به.
ويمكن الوصول إلى تلك "القصص" في أعلى الصفحة، وأفادت "تويتش" بأن الميزة ستصل إلى كل المستخدمين تباعًا حتى نهاية هذا الأسبوع.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمنشئي المحتوى الذين لديهم ما لا يقل عن 30 مشتركًا (بما في ذلك الاشتراكات كهدية)، إنشاء قصص للمشتركين فقط، وتوصي Twitch باستخدام هذه الميزة "لإضافة المزيد من القيمة إلى اشتراكات مؤيديك من خلال المحتوى الحصري".
ويقترح "تويتش" أيضًا استخدام القصص لتسهيل التواصل مع المتابعين، وجدولة التحديثات، وإضافة التوهج البصري أو المتعة إلى المحتوى الخاص بك.
وسيرسل تطبيق الهاتف المحمول تنبيهاتٍ إلى المتابعين عندما ينشر أحد القائمين على البث "ستوري"؛ على الرغم من أنه يتضمن أيضًا إعدادات الإشعارات للتحكم في التكرار.
وفي الوقت نفسه، يمكن لمنشئي المحتوى رؤية إجمالي المشاهدات وردود الفعل لكل "ستوري" ينشرونها؛ بما في ذلك بعد انتهاء صلاحيتها.
وكتبت تويتش في ختام منشورها: "سيرى المشاهدون قصصك مباشرة جنبًا إلى جنب مع القصص التي أنشأها القائمون على البث الآخرون الذين يتابعونهم؛ لذا قم بالنشر بانتظام على مدار الأسبوع لإبقاء مجتمعك على اطلاع وتحديث بين عمليات البث الخاصة بك".