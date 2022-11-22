"فيسبوك" و"إنستجرام" تطرحان أدوات جديدة لحماية المراهقين وخصوصيتهم

لن يتم عرض أي حسابات مريبة للمراهقين، خاصة تلك الحسابات التي تم الإبلاغ عنها أخيراً.

كما سيختفي خيار إرسال رسالة لأي حساب خاص بالمراهقين، لأي بالغ سبق أن تم الإبلاغ عنه أو بات من المشبوه فيهم على منصة "إنستجرام".

وكذلك عندما يبدأ المراهقون في مراسلة البالغين، سيكون هناك موجّه يسألهم عمّّا إذا كانوا يعرفون الشخص في الحياة الواقعية، ثم ينبثق إشعار الأمان، ويسرد الخيارات التي يمكن القيام بها لمنع المزيد من الاتصال بهذا الشخص.

وسيحصل المراهقون الجدد الذين يسجلون على فيسبوك، على الرغم من قلة عددهم هذه الأيام، على أضيق الخيارات المحددة مسبقًا في بعض إعدادات الخصوصية، مثل مَن يمكنه رؤية قائمة أصدقائهم والأشخاص والصفحات التي يتابعونها والمنشورات التي تم وضع علامة عليها ومن يُسمح لهم بذلك التعليق على المشاركات، كما سيتم نشر إعدادات مماثلة على إنستجرام أيضاً.