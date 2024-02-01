زوكربيرج يعتذر للعائلات المتضررة من منصات التواصل التابعة له

وأوضح زوكربيرج في كلمته بالكونجرس الأمريكي، أنه يعتذر لكل العائلات التي قالت إن أطفالها تعرضوا للأذى بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "لا أرغب في أن يعيش أحد آخر ما مرت به هذه العائلات".