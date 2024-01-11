إحصائيات تكشف وصول "تيك توك" إلى رقم قياسي هو الأول من نوعه في عالم تطبيقات الهواتف الذكية

وظل الإعلان هو المحرك الأكبر للإيرادات على الهاتف المحمول، حيث كانت إعلانات الهاتف المحمول ثلثي مبيعات الهاتف المحمول، حيث وصلت إلى 362 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 8٪ عما كان عليه في عام 2022.