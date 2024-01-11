إحصائيات تكشف وصول "تيك توك" إلى رقم قياسي هو الأول من نوعه في عالم تطبيقات الهواتف الذكية

كشفت إحصائية نشرتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، حقق خلال عام 2023 المنقضي رقمًا قياسيًا هو الأول من نوعه في عالم تطبيقات الهواتف الذكية.
وأوضحت الإحصائية أن "تيك توك" بات أول تطبيق في العالم ينفق 10 مليارات دولار سنويًا داخل تطبيقه.
وأرجعت الوكالة الأمريكية هذا الرقم إلى برنامج المكافآت الذي أطلقته "تيك توك"، ويسمح للمستخدمين بتقديم إكرامية لمنشئي المحتوى ومقدمي البث المباشر المفضلين لديهم.
وقال باحثو السوق إن لجوء "تيك توك" إلى هذه الحيلة الخاصة ببرنامج المكافآت حقق صيتًا واسعًا، لأنه فتح الباب للمستخدمين لتحقيق ربح مادي من خلال هواتفهم المحمولة.
وأظهرت الإحصائيات أن إيرادات التطبيقات بشكل عام في 2023، حققت زيادة بنسبة 11% مقارنة بإنفاق التطبيقات على مستوى العالم.
وقاد الطلب على منصات الفيديو هذه الزيادة في الإيرادات وفقًا للإحصائية، بينما انخفضت النسبة في تطبيقات الألعاب بنحو 2% على أساس سنوي.
وظل الإعلان هو المحرك الأكبر للإيرادات على الهاتف المحمول، حيث كانت إعلانات الهاتف المحمول ثلثي مبيعات الهاتف المحمول، حيث وصلت إلى 362 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 8٪ عما كان عليه في عام 2022.
وكشف التحليل أيضًا أن المستهلكين ظلوا لفترة أطول على هواتفهم الذكية، كما احتلت إندونيسيا المرتبة الأولى بين الدول، بمتوسط يزيد عن 6 ساعات للشخص الواحد يوميًا.
وبلغ المتوسط في الأسواق العشرة الأولى 5 ساعات من الاستخدام اليومي للتطبيقات.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع بالقائمة بمعدل استخدام يصل إلى 5.28 ساعة للشخص الواحد يوميا.
وكانت التطبيقات الأكثر تنزيلاً بشكل عام طوال 2023، هي تطبيقات Shein وTemu، حيث كان الأخير الأكثر تنزيلا في نحو 125 دولة.
وشهدت كذلك قطاعات السفر وحجز التذاكر انتعاشًا في الشعبية والإنفاق، ووفقًا للبيانات، تجاوزت تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية 10 مليارات دولار من الإنفاق الاستهلاكي الشهري بحلول أواخر عام 2023.