"أمازون" تكشف النقاب عن أجهزة "إيكو" جديدة... تعرف عليها

كشفت شركة "أمازون" الأمريكية النقاب عن 4 أجهزة ضمن سلسلة "إيكو" لمكبرات الصوت المنزلية الذكية.
وأوضحت "أمازون" أن الأجهزة الجديدة كلها مصممة للعمل مع مساعدها الصوتي الذكي "أليكسا بلس".
وتشمل الأجهزة الجديدة "إيكو دوت ماكس" و"إيكو ستوديو"، وطرازين جديدين من "إيكو شو" بأحجام مختلفة.
ويتميز "إيكو دوت ماكس" بتصميم ثنائي المحرك، يتكون من مكبر صوت منخفض التردد "ووفر" ومكبر صوت عالي التردد "تغريدات عالية التردد".
وتم دمج التصميم الجديد مكبر الصوت مباشرةً في هيكل الجهاز بدلاً من وحدة منفصلة، مما يضاعف مساحة الهواء الداخلية للحصول على صوت أكثر كثافة.
كما يمكن للجهاز ضبط الصوت بما يتناسب مع محيطك، وتزعم أمازون أنه قادر على إنتاج 3 أضعاف صوت "البيز" الذي ينتجه الجيل الخامس من إيكو دوت.
أما جهاز "إيكو ستوديو" فيظهر كإصدار أكبر من "إيكو دوت ماكس" حيث يحتوي على مكبر صوت منخفض التردد عالي التردد مع ثلاثة مكبرات صوت كاملة النطاق، ويدعم الصوت المكاني وتقنية دولبي أتموس.
ويؤدي كل ذلك في هيكل أصغر بنسبة 40% من جهاز "إيكو ستوديو" السابق.
ويمكن كذلك توصيل جهازي "إيكو دوت ماكس" و"إيكو ستوديو" معا للحصول على تجربة صوت ستيريو أو محيطي.
ويمكنك إقران ما يصل إلى 5 أجهزة من كل منهما مع أجهزة "فاير تي في ستيك" المتوافقة لإعداد مسرح منزلي مؤقت.
كشفت كذلك أمازون عن جهازي "إيكو شو 8" و"إيكو شو 11" الذين يتميزان بشاشات لمس مقاس 8 و11 بوصة على التوالي.
وتقول أمازون إنها تستخدم تقنية اللمس داخل الخلية وتصميم الكريستال السائل السالب لتقليل طبقة التصفيح وزيادة زاوية المشاهدة.
كما يحتوي كلا الجهازين على كاميرا بدقة 13 ميجابكسل لمكالمات الفيديو، ويمكن لأليكسا أيضًا التعرف عليك عند اقترابك من الجهاز للحصول على معلومات مخصصة.
ويتميز كلا طرازي "إيكو شو" ببنية صوتية جديدة، تتميز بمكبرات صوت ستيريو أمامية ومكبر صوت مخصص، وتوضع محركات الصوت أسفل الشاشة وتصدر الصوت باتجاه المستخدم من الأمام.
وتعمل أجهزة إيكو الجديدة بشرائح جديدة مصممة خصيصًا مع مسرعات ذكاء اصطناعي، حيث يعمل جهاز إيكو دوت ماكس بشريحة AZ3 الجديدة من أمازون، بينما تستخدم الأجهزة الثلاثة الأخرى شريحة AZ3 Pro.
وتتميز هذه الرقاقات الجديدة أيضًا بجودة ميكروفون أفضل، واستجابة أسرع، وأداء مُحسّن للذكاء الاصطناعي.
وتبلغ أسعار أجهزة "إيكو دوت ماكس" 100 دولار أمريكي، فيما يبلغ سعر جهاز "إيكو ستوديو" 220 دولار أمريكي، و"إيكو شو 8" 180 دولار أمريكي و"إيكو شو 11" 220 دولار أمريكي.
فتحت أمازون باب الطلب المسبق لجميع هذه الأجهزة الجديدة، فيما سيتم طرحها في الأسواق يوم 29 أكتوبر، أما جهاز "إيكو شو 11" فسيكون متاحا في 12 نوفمبر.