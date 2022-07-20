"أوبو" تُجهّز أول ساعة ذكية في العالم مدعومة بهذه التقنية "فائقة السرعة"

كشفت شركة "أوبو" الصينية الرائدة، عن نيتها إطلاق ساعة ذكية "أوبو ووتش 3" خلال شهر أغسطس المقبل، والتي ستكون أول ساعة ذكية مدعومة بتقنية "فائقة السرعة".
وأوضحت "أوبو" في تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن ساعتها الجديدة ستُدعم بمعالج "سنابدراجون" الأحدث "دبليو 5 الجيل الأول"، الذي سيوفر أداءً استثنائيًّا للساعات الذكية الجديدة.
وستطرح "أوبو" ساعتين بإصدارين؛ أولهما سيُدعم بمعالج "سنابدراجون دبليو 5" والثاني "سنابدراجون دبليو 5 بلس".
وقال نائب رئيس شركة "أوبو"، فرانكو لي: إن الإصدارات الجديدة من "أوبو ووتش 3" ستوفر أداء سريعًا خارقًا غير مسبوق في عالم الساعات الذكية، علاوة على أن هذه المعالجات الجديدة ستوفر بطارية ذات قدرات وعمر أطول بكثير من أي ساعات أخرى.
ورغم أن أوبو متكتمة حتى الآن حول تفاصيل مواصفات هذه الساعات الذكية؛ إلا أن المصادر ذكرت أنها ستصدرها بـ3 طرازات مختلفة من حيث حجم وشكل الشاشة اللمسية، علاوة على أنها ستطرحها بألوان متنوعة ما بين اللون الأسود والفضي والرمادي الداكن و"الذهبي الفاتح".