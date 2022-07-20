"أوبو" تُجهّز أول ساعة ذكية في العالم مدعومة بهذه التقنية "فائقة السرعة"

ورغم أن أوبو متكتمة حتى الآن حول تفاصيل مواصفات هذه الساعات الذكية؛ إلا أن المصادر ذكرت أنها ستصدرها بـ3 طرازات مختلفة من حيث حجم وشكل الشاشة اللمسية، علاوة على أنها ستطرحها بألوان متنوعة ما بين اللون الأسود والفضي والرمادي الداكن و"الذهبي الفاتح".