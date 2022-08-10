إعادة تصميم "وان باسوورد" كليًّا ويقدم هذه الميزات الجديدة

كما تم تزويد التطبيق بطبقات أمان إضافية لحماية كلمات مرور مستخدميها من أي اختراق، وتساعدك الأداة أيضًا في إنشاء إجابات لأسئلة الأمان بشكل عشوائي، وتشجعك أيضًا على تعزيز عمليات تسجيل الدخول الخاصة بك عن طريق إنشاء درجة أمان شاملة.