إعادة تصميم "وان باسوورد" كليًّا ويقدم هذه الميزات الجديدة

أطلق تطبيق "وان باسوورد" تحديثًا جديدًا يُعيد تصميم المنصة بصورة كلية، ويأتي بميزات جديدة للهواتف الذكية كانت حصرية لفترة طويلة بإصدار سطح المكتب.
وسيكون التحديث الجديد متوفرًا على إصداري التطبيق بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"؛ حيث تم تغيير الشاشة الرئيسية للتطبيق التي توفر وصولًا أسرع لكلمات المرور المستخدمة بشكل متكرر.
كما تم تزويد التطبيق بشريط تنقل جديد، لمساعدتك في العثور على المعلومات عبر كل حساب تستخدمه.
كما تم تزويد التطبيق بطبقات أمان إضافية لحماية كلمات مرور مستخدميها من أي اختراق، وتساعدك الأداة أيضًا في إنشاء إجابات لأسئلة الأمان بشكل عشوائي، وتشجعك أيضًا على تعزيز عمليات تسجيل الدخول الخاصة بك عن طريق إنشاء درجة أمان شاملة.