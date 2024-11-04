الشركة المطوّرة لـ"شات جي بي تي" توظف أحد مؤسّسي منافس "إكس" من أجل "مشروع سرّي"

أعلنت شركة "أوبن أيه آي" المطوّرة لتطبيق "شات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي التوليدي، توظفيها أحد مؤسّسي شركة منافسة لـ"إكس" (تويتر سابقاً)، للعمل فيما وُصف بأنه "مشروع سرّي".
وقال رئيس "أوبن أيه آي"، سام ألتمان؛ إنه تمّ توظيف جابور سيسيل؛ الرئيس التنفيذي السابق والمؤسّس المشارك لشركة "بيبيل" التي تُوصف بأنها منافس لمنصة التدوين المصغر "إكس".
وأوضح ألتمان؛ أن سيسيل يعمل مع "أوبن أيه آي" منذ أكتوبر الماضي، وأشار إلى أنه متحمسٌ لانضمامه إلى الفريق، الذي بات يتمتع بـ"كثافة مواهب لا تصدق"، بحسب تعبيره.
ورفض رئيس "أوبن أيه آي"، الكشف عن المشروع السرّي الذي يعمل عليه سيسيل، واكتفى بالقول إنه "سيتم الكشف عن مزيدٍ من المعلومات حول ما يتم العمل عليه في الوقت المناسب".
وكانت "بيبيل" قد أطلقت عام 2022، وتخصَّصت في التدوين المصغر لمنافسة "إكس"، لكنها واجهت مشكلات في التمويل، وقرّرت عام 2023، إغلاق المنصة المفتوحة والتحوُّل إلى "مجتمع صغير منخرط في خدمة التدوين المصغر الخاصّة بعملائها فقط".