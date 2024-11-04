الشركة المطوّرة لـ"شات جي بي تي" توظف أحد مؤسّسي منافس "إكس" من أجل "مشروع سرّي"

ورفض رئيس "أوبن أيه آي"، الكشف عن المشروع السرّي الذي يعمل عليه سيسيل، واكتفى بالقول إنه "سيتم الكشف عن مزيدٍ من المعلومات حول ما يتم العمل عليه في الوقت المناسب".