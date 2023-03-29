Apple تعود بمؤتمرها العالمي للمطورين في 5 يونيو 2023

أعلنت Apple اليوم أنها ستستضيف مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين WWDC الذي سينعقد عبر الإنترنت في الفترة من 5 يونيو حتى 9 يونيو 2023، مع إمكانية مشاركة المطورين والطلاب بالحضور شخصياً في تجربة خاصة في Apple Park يوم الافتتاح. مؤتمر WWDC23، الذي يمكن لجميع المطورين حضوره بالمجان، سيسلط الضوء على أحدث تطورات برامج iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS. وكجزء من التزام Apple المتواصل بمساعدة المطورين على تصميم تطبيقات مبتكرة، ستوفر لهم الفعالية أيضاً فرصة فريدة للتواصل مع مهندسي Apple، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن التكنولوجيا والأدوات الجديدة التي يمكن أن تساعدهم على تنفيذ أفكارهم.
قالت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس شركة Apple لعلاقات المطورين حول العالم: "إن مؤتمر WWDC من أحب فترات العام بالنسبة لنا، فهو يحمل فرصة التواصل مع المطورين الموهوبين حول العالم ممن يجعلون هذا المجتمع فائقاً بتميزه. وسيكون مؤتمر WWDC23 هو الأكبر والأكثر إثارة حتى الآن، ولا يسعنا الانتظار لرؤية الكثيرين منكم سواء عبر الإنترنت أم شخصياً في هذه الفعالية الخاصة.”
إلى جانب الإعلانات التي تمت مشاركتها في الكلمة الافتتاحية وخطاب State of the Union، سيشمل البرنامج عبر الإنترنت لهذا العام جلسات ومختبرات فردية وفرصاً للتعاون مع مهندسي Apple والمطورين الآخرين. وسيتوفر للمطورين والطلاب أيضاً فرصة حضور يوم خاص في Apple Park في 5 يونيو لمشاهدة الكلمة الافتتاحية وخطاب State of the Union، إلى جانب مجتمع المشاركين عبر الإنترنت العالمي. أماكن الحضور الشخصي للفعالية محدودة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل حول كيفية التقدم للحضور عبر تطبيق وموقع Apple Developer.
يمثل مؤتمر WWDC23 أيضاً فرصة لدعم المطورين من الطلاب من خلال تحدي الطلاب للبرمجة بلغة Swift، أحد برامج Apple العديدة التي تسعى إلى الإرتقاء بمستوى المطورين والمتعلمين من جميع الأعمار ممن يحبون البرمجة. وبمساعدة تطبيق Swift Playgrounds المبتكر لجهاز iPad وجهاز Mac الذي يجعل تعلم البرمجة بلغة Swift تفاعلياً وممتعاً، نرحّب بالطلاب من أنحاء العالم لابتكار مشروع تطبيق على playground في موضوع من اختيارهم. باب التقدم لهذا العام مفتوح الآن، ويمكن للطلاب تقديم أعمالهم حتى يوم 19 إبريل. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع تحدي الطلاب للبرمجة بلغة Swift.