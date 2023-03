Apple تعود بمؤتمرها العالمي للمطورين في 5 يونيو 2023

إلى جانب الإعلانات التي تمت مشاركتها في الكلمة الافتتاحية وخطاب State of the Union، سيشمل البرنامج عبر الإنترنت لهذا العام جلسات ومختبرات فردية وفرصاً للتعاون مع مهندسي Apple والمطورين الآخرين. وسيتوفر للمطورين والطلاب أيضاً فرصة حضور يوم خاص في Apple Park في 5 يونيو لمشاهدة الكلمة الافتتاحية وخطاب State of the Union، إلى جانب مجتمع المشاركين عبر الإنترنت العالمي. أماكن الحضور الشخصي للفعالية محدودة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل حول كيفية التقدم للحضور عبر تطبيق وموقع Apple Developer‏.