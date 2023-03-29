Apple تعود بمؤتمرها العالمي للمطورين في 5 يونيو 2023

أعلنت Apple اليوم أنها ستستضيف مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين WWDC الذي سينعقد عبر الإنترنت في الفترة من 5 يونيو حتى 9 يونيو 2023، مع إمكانية مشاركة المطورين والطلاب بالحضور شخصياً في تجربة خاصة في Apple Park يوم الافتتاح. مؤتمر WWDC23، الذي يمكن لجميع المطورين حضوره بالمجان، سيسلط الضوء على أحدث تطورات برامج iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS. وكجزء من التزام Apple المتواصل بمساعدة المطورين على تصميم تطبيقات مبتكرة، ستوفر لهم الفعالية أيضاً فرصة فريدة للتواصل مع مهندسي Apple، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن التكنولوجيا والأدوات الجديدة التي يمكن أن تساعدهم على تنفيذ أفكارهم.