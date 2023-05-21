"ويسترن ديجيتال" تصدر بياناً بعد شكاوى أعطال بعض أنواع "هارد ديسك"

وكانت شكاوى عديدة قد انتشرت في الفترة الماضية حول أن الأقراص المحمولة سعتي 4 تيرابايت و2 تيرابايت، تعاني خطأ تقنياً أدى فجأة لمحو البيانات الموجودة عليها، وفي بعض الحالات وظهور من خلال المشكلات أن الأخطاء تنحصر في محركات الأقراص المصنّعة منذ نهاية عام 2022، وتؤثر بشكل أساسي في "هارد ديسك من طراز 4 تيرابايت.