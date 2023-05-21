"ويسترن ديجيتال" تصدر بياناً بعد شكاوى أعطال بعض أنواع "هارد ديسك"

أصدرت شركة "ويسترن ديجيتال" بياناً بعد شكاوى عديدة من أعطال وأخطاء تقنية في بعض أنواع "هارد ديسك" ومحركات أقراص "سان ديسك إس إس دي" أدت لضياع البيانات من عليها بصورة كاملة.
وكانت شكاوى عديدة قد انتشرت في الفترة الماضية حول أن الأقراص المحمولة سعتي 4 تيرابايت و2 تيرابايت، تعاني خطأ تقنياً أدى فجأة لمحو البيانات الموجودة عليها، وفي بعض الحالات وظهور من خلال المشكلات أن الأخطاء تنحصر في محركات الأقراص المصنّعة منذ نهاية عام 2022، وتؤثر بشكل أساسي في "هارد ديسك من طراز 4 تيرابايت.
وذكرت "ويسترن ديجيتال" أنها ستصدر تحديث للنظام العام لمحركات الأقراص الخاصة بها، بعد تحليل المشكلة التي تم رصدها، وطالبت العملاء الذين لديهم أسئلة أو يواجهون مشكلات الاتصال بفريق دعم العملاء للحصول على المساعدة.
لم تذكر ويسترن ديجيتال توقيت إصدار التحديث وإذا كان سيشمل طراز 2 تيرابايت أم لا؟