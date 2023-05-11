تفاصيل خدمة "الرسائل المشفرة" التي تنوي "تويتر" إطلاقها

أخيرًا، يبدو أن مستوى التشفير أقل أمانًا مما تقدمه التطبيقات الأخرى، ولتوضيح الأمر يقول تقرير عبر "إنغادجيت"، أنه لا يتم تشفير البيانات الوصفية للرسالة، ولا يقدم حماية ضد الهجمات، كما أن الشركة يمكنها الوصول إلى الرسائل المباشرة المشفرة دون علم المشاركين.