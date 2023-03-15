تسريب يكشف معلومات حول أيقونة "جوجل" المرتقبة "بيكسل 8 برو"

كشفت تسريبات من داخل شركة "جوجل" الأمريكية معلومات حول أيقونتها المرتقبة "بيكسل 8 برو".
وأوضحت المصادر، وفقًا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن هاتف "بيكسل 8 برو"، سيكون تصميم الكاميرات الخلفية له مشابهًا بصورة كبيرة لما هو مستخدم في "بيكسل 7 برو"، لكن المواصفات الداخلية لها قد تتغير.
ويتضمّن تصميم مصفوفة الكاميرات الخلفية في "بيكسل 8 برو" تحسينًا وظيفيًا واحدًا، وهو وجود مستشعر غير معروف استخدامه بعدُ، أسفل الفلاش الخاص بالكاميرا، والذي تتوقع مصادر أن تكون تقنية ستُستخدم لتعزيز العمق أو الماكرو، أو ربما تقنية أخرى لدعم وتحسين الواقع المعزز وصور السيلفي والصور ذات الإضاءة المنخفضة.
كما تتضمن الصور المسربة لـ"بيكسل 8 برو"، رمزًا جديدًا قد يلمّح لنيتها استخدام تقنية "إتش دي آر" المتداخلة، أو تقنية تلتقط تعريضات متعددة في وقت واحد.
ويمكن لهذه التقنية الجديدة أن تحصل على نطاق ديناميكي موسع بدون أوقات التقاط طويلة يمكن أن تشوش الأهداف.
وتتوقع المصادر أن يحصل هاتف "بيكسل 8 برو" على معالج جديد من معالجاتها المميزة "تينسور" من الجيل الثالث، الذي سيعمل على تحسين الأداء والكفاءة.
ومتوقع أن تكشف "جوجل" عن معلومات جديدة حول هاتف "بيكسل 8 برو" خلال مؤتمرها للمطورين في 10 مايو المقبل، قبل إطلاقه رسميًا في أوائل الخريف.