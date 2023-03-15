تسريب يكشف معلومات حول أيقونة "جوجل" المرتقبة "بيكسل 8 برو"

ويتضمّن تصميم مصفوفة الكاميرات الخلفية في "بيكسل 8 برو" تحسينًا وظيفيًا واحدًا، وهو وجود مستشعر غير معروف استخدامه بعدُ، أسفل الفلاش الخاص بالكاميرا، والذي تتوقع مصادر أن تكون تقنية ستُستخدم لتعزيز العمق أو الماكرو، أو ربما تقنية أخرى لدعم وتحسين الواقع المعزز وصور السيلفي والصور ذات الإضاءة المنخفضة.