"سامسونج" تعلن قائمة التطبيقات والهواتف التي ستحصل على ميزة "الترجمة المباشرة للمكالمات"

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن قائمة التطبيقات والهواتف التي ستحصل على ميزة "الترجمة المباشرة للمكالمات" التي تُعد جزءًا من خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدّمها الشركة تحت اسم "جلاكسي إيه آي".