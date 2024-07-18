"سامسونج" تعلن قائمة التطبيقات والهواتف التي ستحصل على ميزة "الترجمة المباشرة للمكالمات"

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن قائمة التطبيقات والهواتف التي ستحصل على ميزة "الترجمة المباشرة للمكالمات" التي تُعد جزءًا من خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدّمها الشركة تحت اسم "جلاكسي إيه آي".
وأشارت سامسونج إلى أنه قريبًا وبصورة تدريجية لكل المستخدمين، ستحصل عدد من تطبيقات الاتصال الصوتي على ميزة "الترجمة المباشرة"، والتي تسمح لأي شخص بالحصول على ترجمة فورية عند حديثه مع شخص آخر يتحدث لغة مختلفة.
وذكرت أن قائمة التطبيقات الحالية التي ستحصل على الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي حاليًا، هي:
- فيسبوك ماسنجر.
- واتساب.
- إنستجرام.
- تليجرام.
- جوجل ميت.
- سيجنال.
- كاكاو توك.
- لاين.
- وي تشات.
ووعدت الشركة الكورية الجنوبية بأن يتم دعم المزيد من التطبيقات في المستقبل.
وطمأنت سامسونج مستخدميها، بأن هذه الميزة ستحافظ على خصوصية المستخدم؛ لأن معالجة الترجمة المباشرة تتم على الجهاز نفسه ولا يتم مشاركتها لأي أطراف خارجية.
وحددت الشركة كذلك قائمة الأجهزة التي ستدعم هذه الميزة، على النحو التالي:
- جلاكسي إس 22.
- جلاكسي إس 22 بلس.
- جلاكسي إس 22 ألترا.
- جلاكسي إس 23.
- جلاكسي إس 23 بلس.
- جلاكسي إس 23 ألترا.
- جلاكسي إس 23 إف إي.
- جلاكسي إس 24.
- جلاكسي إس 24 بلس.
- جلاكسي إس 24 ألترا.
- جلاكسي زد فليب 4.
- جلاكسي زد فليب 5.
- جلاكسي زد فولد 4.
- جلاكسي زد فولد 5.
- جلاكسي تاب إس 8.
- جلاكسي تاب إس 8 بلس.
- جلاكسي تاب إس 8 ألترا.
- جلاكسي تاب إس 9.
- جلاكسي تاب إس 9 بلس.
- جلاكسي تاب إس 9 ألترا.