"سوني" تسعى لإطلاق أيقونة تسجل عصراً جديداً في التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية

وستحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر 3IMX90، فيما ستكون إحدى الكاميرات الثلاثة فائقة السرعة مع جهاز تصوير IMX803، أما الكاميرا الثالثة فستكون مزودة بمستشعر للتقريب من نوع IMX557، الذي سيجعلها واحدة من أفضل الكاميرات للهواتف الذكية من ناحية الدقة والكفاءة.