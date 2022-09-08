تقنية
"سوني" تسعى لإطلاق أيقونة تسجل عصراً جديداً في التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية
كشفت تقارير إخبارية عالمية أن شركة "سوني" اليابانية تسعى لأن تطلق في نوفمبر المقبل هاتفها الجديد "سوني إكسبيريا برو-1"، والذي تقول إنه سيدخل عالم الهواتف الذكية عصراً جديداً في مجال التصوير الفوتوغرافي.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن هاتف سوني الجديد سيأتي بمستشعرات كاميرا محسنة وفتحة عدسة متغيرة.
وسيأتي هاتف "سوني إكسبيريا برو-1" بثلاث كاميرات خلفية، جميعها مزودة بأجهزة استشعار جديدة ومحسنة بدقة 48 ميجابيكسل، وفتحة عدسة متغيرة.
وستحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر 3IMX90، فيما ستكون إحدى الكاميرات الثلاثة فائقة السرعة مع جهاز تصوير IMX803، أما الكاميرا الثالثة فستكون مزودة بمستشعر للتقريب من نوع IMX557، الذي سيجعلها واحدة من أفضل الكاميرات للهواتف الذكية من ناحية الدقة والكفاءة.