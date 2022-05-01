30 ثغرة خطيرة.. "غوغل" تحذر مستخدمي متصفحها "كروم"

يُذكر أن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية أكدت، في وقت سابق، أهمية هذه التحديثات الأمنية، مشيرةً إلى أنها تشجع المستخدمين والمسؤولين على مراجعة ملاحظات إصدار "غوغل كروم" وتطبيق التصحيحات اللازمة.