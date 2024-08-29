بعيدًا عن "آيفون 16".. هذا الهاتف سيكون "الأنحف" في تاريخ "آبل"

وقد تعتمد "آبل" في هاتف "آيفون 17 سليم" على كاميرا خلفية رئيسية واحدة فقط، وهو ما وصفته المصادر بأنه سيكون خيارًا جريئًا؛ لأنه بتلك الطريقة سيفتقر للعدسات فائقة الاتساع والعدسات المقربة، ولكن يبدو أن "آبل" تراهن على تقنيات جديدة ستجعل الكاميرا الواحدة مميزة بصورة كبيرة، علاوة على أن اختيار كاميرا خلفية واحدة سيمنح الشركة القدرة على إخراج تصميم أنيق دون رفع سعره بصورة مبالغة.