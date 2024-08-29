بعيدًا عن "آيفون 16".. هذا الهاتف سيكون "الأنحف" في تاريخ "آبل"

أوردت تقارير صحفية عالمية معلومات عمّا وصفتْه بتجهيز شركة "آبل" الأمريكية "أنحف" هاتف "آيفون" على الإطلاق، ولكنه لن يكون ضمن سلسلة "آيفون 16"، التي ستطلقها الشركة بعد 10 أيام تقريبًا.
وقال موقع "سي نت" التقني المتخصص: إن "آبل" تجهز حاليًّا لإنتاج هاتف "آيفون 17 سليم "Slim"" الذي سيكون أنحف هواتف "آيفون" على الإطلاق.
وتخطط "آبل" لإطلاق الهاتف خلال عام 2026 المقبل، والذي ستعتمد فيه تقنيات جديدة كليًّا، بصورة مشابهة لإطلاق "آيباد برو 2024"، الذي وصفته الشركة بأنه "أنحف" منتج لها على الإطلاق.
وأرجعت المصادر لجوء "آبل" إلى خيار الهاتف النحيف الجديد، هو عدم إطلاقها حتى الآن أي إصدار قابل للطي؛ ما يجعلها بحاجة إلى شكل جديد يجذب المستخدمين.
وقد يكون سعر هاتف "آيفون 17 سليم" أغلى من إصدارات "آيفون برو ماكس"؛ ما سيجعله بكل تأكيد أغلى من سعر 1200 دولار أمريكي.
وتتحدث المصادر عن أن الهاتف سيعتمد على شاشة أصغر بقياس 6.6 بوصة، وهيكل مصنوع من الألمونيوم، أو سيكون من سبائك التيتانيوم الممزوجة بالألمونيوم.
وقد تعتمد "آبل" في هاتف "آيفون 17 سليم" على كاميرا خلفية رئيسية واحدة فقط، وهو ما وصفته المصادر بأنه سيكون خيارًا جريئًا؛ لأنه بتلك الطريقة سيفتقر للعدسات فائقة الاتساع والعدسات المقربة، ولكن يبدو أن "آبل" تراهن على تقنيات جديدة ستجعل الكاميرا الواحدة مميزة بصورة كبيرة، علاوة على أن اختيار كاميرا خلفية واحدة سيمنح الشركة القدرة على إخراج تصميم أنيق دون رفع سعره بصورة مبالغة.
ولكن لم تتحدث المصادر عن دقة هذه الكاميرا حتى الآن، التي أشاروا إلى أن "آبل" تعمل عليها، ولكن الكاميرا الأمامية ستكون بدقة 24 ميجابيكسل.
وستحمل هواتف "آيفون 17 سليم" على معالج "أيه 19"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" لن تقل عن 8 جيجابايت.