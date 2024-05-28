تحديث جديد على "واتساب".. حالة صوتية لدقيقة واحدة

أعلنت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، أنها أطلقت تحديثًا جديدًا يتيح لأول مرة إنشاء حالة صوتية لمدة دقيقة واحدة.
وأوضحت المنصة أن الميزة الجديدة، تُمَكن المستخدمين من تسجيل تحديث للحالة الصوتية تصل مدتها إلى دقيقة واحدة.
وفي السابق، كان التطبيق قد حصل على دعم لمشاركة مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقة واحدة عبر تحديثات الحالة، والآن يمكن استخدام نفس الطول للملاحظات الصوتية التي تدخل في حالاتك.
وكان في السابق إذا أراد مستخدم "واتساب" مشاركة "ملاحظة صوتية" على صفحة الحالة الخاصة به؛ فيجب أن يكون المقطع مدته 30 ثانية أو أقل، ولكن المنصة تتيح الآن ضِعف هذا الوقت.
ومن المفترض أن يتم طرح الميزة الجديدة على أحدث إصدار من "واتساب" على كل من "آي أو إس" و"أندرويد"، وقد يحتاج المستخدم إلى أحدث إصدار من التطبيق ليس فقط لإنشاء ملاحظات صوتية أطول، ولكن أيضًا للاستماع إليها.