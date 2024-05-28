تحديث جديد على "واتساب".. حالة صوتية لدقيقة واحدة

ومن المفترض أن يتم طرح الميزة الجديدة على أحدث إصدار من "واتساب" على كل من "آي أو إس" و"أندرويد"، وقد يحتاج المستخدم إلى أحدث إصدار من التطبيق ليس فقط لإنشاء ملاحظات صوتية أطول، ولكن أيضًا للاستماع إليها.