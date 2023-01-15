بسبب المواقف المحرجة.. "سناب شات" تُقرر حذف خاصية مهمة من التطبيق

وفي حال رغبة المستخدم في استمرار استخدام المرشحات من "سناب كاميرا" على جهاز الكمبيوتر المكتبي؛ لن يتمكن من عمل ذلك إلا باستخدام محادثات الفيديو في تطبيق "سناب شات فور ويب" في المستقبل. وهذه المرشحات تسمى "لينسيس أون سناب شات"، وهي متاحة أيضًا لمحادثات الفيديو على الهواتف الذكية.