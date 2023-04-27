محكمة برازيلية تحظر "تليجرام" بسبب "النازيين الجدد"

وقضت المحكمة كذلك بتغريم تليجرام 200 ألف دولار يومياً، لحين تسليمها محادثتين جماعيتين للنازيين الجدد في البرازيل، التي يُعتقد أنها تُستخدم في التحريض على الهجمات على المدارس في البرازيل.