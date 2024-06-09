5 آلاف شخص عشوائي... "ميتا" تمنح "ماسنجر" ميزة جديدة مثيرة للجدل

ولم تنشر الشركة أي إعلان، لكنها أكدت طرح الميزة الجديدة سيتم عرض جميع الدردشات المجتمعية في مكان واحد داخل تطبيق ماسنجر، مع وجود مساحة "الصفحة الرئيسية" لكل منها حيث يمكن للمسؤولين نشر التحديثات والإعلانات.