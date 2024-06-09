5 آلاف شخص عشوائي... "ميتا" تمنح "ماسنجر" ميزة جديدة مثيرة للجدل

أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية عن إطلاق ميزة جديدة في تطبيق "ماسنجر" وصفت بأنها قد تكون مثيرة للجدل بشأن خصوصية مستخدميها.
وأوضح موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، أن الميزة الجديدة، تسمح للدردشات المجتمعية الجديدة بإنشاء محادثات مجتمعية ضخمة مع أشخاص لا تتصل بهم بأي شكل من الأشكال.
وتشبه هذه الميزة بصورة كبيرة تقنية سبق وأطلقتها "ديسكورد"، حيث سيمكن لماسنجر التواصل مع ما يصل إلى 5000 شخص عشوائي باستخدام التطبيق.
ولم تنشر الشركة أي إعلان، لكنها أكدت طرح الميزة الجديدة سيتم عرض جميع الدردشات المجتمعية في مكان واحد داخل تطبيق ماسنجر، مع وجود مساحة "الصفحة الرئيسية" لكل منها حيث يمكن للمسؤولين نشر التحديثات والإعلانات.
وفقًا لصفحة مساعدة ميتا الخاصة بهذه الميزة، فهي "غير متاحة للجميع أو على جميع الأنظمة الأساسية في الوقت الحالي".
وإذا قمت بإنشاء مجتمع، فستحصل على القدرة على إزالة شخص ما من الدردشة والإبلاغ عن المحتوى أو إزالته وحذف الدردشة تمامًا.
ويمكنك استخدام الخيار الجديد لإجراء محادثات للمدارس والمنظمات والأحياء والمجموعات الأخرى التي تضم عددًا كبيرًا من الأعضاء المحتملين.
ويمكن أن يكون أيضًا خيارًا أكثر ملاءمة وأفضل من ميزة الدردشات المجتمعية المشابهة لـ "واتسآب"، نظرًا لأن التطبيق يحتاج إلى الاتصال برقم هاتف.