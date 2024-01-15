الشركة المطورة لـ"شات جي بي تي" لم تعد تحظر استخدام تقنياتها للأغراض "العسكرية والحربية"

ومضى بقوله: "سياستنا لا تسمح باستخدام أدواتنا لإيذاء الأشخاص، أو تطوير الأسلحة، أو مراقبة الاتصالات، أو إصابة الآخرين أو تدمير الممتلكات. ومع ذلك، هناك حالات استخدام تتعلق بالأمن القومي التي تتماشى مع مهمتنا، على سبيل المثال، نحن نعمل بالفعل مع DARPA لتحفيز إنشاء أدوات جديدة للأمن السيبراني لتأمين البرمجيات مفتوحة المصدر التي تعتمد عليها البنية التحتية الحيوية والصناعة".