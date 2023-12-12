"جوجل" تخسر قضية الاحتكار لصالح الشركة المصنّعة للعبة "فورتنايت"
خسرت شركة "جوجل" قضية الاحتكار لصالح شركة "إيبك جيمز" المصنّعة للعبة "فورتنايت"، واتهمتها محكمة فيدرالية بأنها قامت بـ"احتكار غير قانوني".
ورفعت "إيبك جيمز" دعوى قضائية ضد "جوجل" في عام 2020، متهمة إياها بجعل متجر التطبيقات الخاص بها مهيمنًا على المنافسين بشكل غير قانوني.
ويستخدم مئات الملايين من الأشخاص المتجرَ لتثبيت تطبيقات للهواتف الذكية التي تدعم برنامج "أندرويد" من "جوجل".
وقالت جوجل إنها ستطعن في النتيجة.
وقال ويلسون وايت، نائب الرئيس للشؤون الحكومية والسياسة العامة في جوجل: "يوفر أندرويد وجوجل بلاي المزيدَ من الخيارات والانفتاح أكثر من أي منصة متنقلة رئيسية أخرى".
وأضاف "وايت": "لقد أوضحت التجربة أننا نتنافس بشدة مع شركة آبل ومتجر التطبيقات الخاص بها، بالإضافة إلى متاجر التطبيقات على أجهزة أندرويد ووحدات التحكم في الألعاب".
ومضى بقوله: "سنواصل الدفاع عن نموذج أعمال أندرويد، وسنظل ملتزمين بشدة تجاه مستخدمينا وشركائنا ونظام أندرويد البيئي الأوسع".
وقال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة "إيبك جيمز": سيبدأ العمل على العلاجات في يناير.
وسيمنح الحُكم المطورين مزيدًا من الحرية بشأن كيفية توزيع تطبيقاتهم وكيفية كسب المال منها.
وتؤكد "جوجل" أن عمولاتها تنافسية بالنسبة للصناعة، وأنها توفر مكافآت إضافية مثل مدى الوصول وأمن المعاملات والحماية من البرامج الضارة.
ولكن إذا ظل الحُكم قائمًا؛ فقد تضطر جوجل إلى السماح بمزيد من متاجر التطبيقات على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، وستخسر الإيرادات التي تحققها من أي عمليات شراء داخل التطبيق.