"جوجل" تخسر قضية الاحتكار لصالح الشركة المصنّعة للعبة "فورتنايت"

ولكن إذا ظل الحُكم قائمًا؛ فقد تضطر جوجل إلى السماح بمزيد من متاجر التطبيقات على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، وستخسر الإيرادات التي تحققها من أي عمليات شراء داخل التطبيق.