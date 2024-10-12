تسريبات تكشف مواصفات حواسيب "شاومي" اللوحية المرتقبة

كشفت مصادر من داخل شركة "شاومي" الصينية الرائدة، معلومات حول جهازَيْن لوحيَّيْن جديدَيْن تنوي الشركةُ إطلاقَهما خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن "شاومي" تنوي الكشف قريبًا عن حواسيب "باد 7" و"باد 7 برو".
وأشارت المصادر إلى أنّ جهاز "شاومي باد 7" بمعالج "سنابدراجون 7 الجيل الثالث" من "كوالكوم"، وسيجهز الجهاز اللوحي الشحن اللاسلكي بقوة 45 وات.
وسيتمّ دعم جهاز "شاومي باد 7 برو" بمعالج "سنابدراجون 8 إس الجيل الثالث" المزود بالشحن السلكي بقوة 67 وات.
وسيشترك كلا الجهازين اللوحين بشاشة من نوع "إل سي دي" بقياس 11.16 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز.
وترجّح المصادرُ أنْ يتمّ إطلاق هذه الأجهزة اللوحية الجديدة بمجرد الإعلان عن هواتف "شاومي 15" و"شاومي برو 15" في وقت لاحق من هذا الشهر.