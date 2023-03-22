"بيل جيتس": "شات جي بي تي" أهم تقدُّم تكنولوجي خلال الـ 40 عاماً الأخيرة

وقال المؤسّس المشارك لمايكروسوفت، إنه تحدّى فريق "وبين أي" العام الماضي لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي يتمكّن من اجتياز اختبار المستوى المتقدم لعلم الأحياء، وبالفعل كشفت الشركة الأسبوع الماضي، أن نسخة GPT-4 تمكنت من تسجيل أعلى نتيجة في هذا الاختبار.