"تويتر" تدعو المغردين لتجربة ميزة "مراجعة الردود" بعد إضافة اللغة العربية

أعلنت منصة التدوين العالمي "تويتر" اليوم أنه أصبح في إمكان مستخدمي المنصة ممن يستخدمون الواجهة العربية في المملكة العربية السعودية إعادة النظر في ردودهم التي قد تسيء للغير، ومراجعتها قبل التغريد بها، بعدما أضافت اللغة العربية إلى ميزة "مراجعة الردود"، سعيًا منها لتشجيع مرتادي المنصة على إعادة النظر في ردودهم التي قد تعود بالضرر أو الإساءة إلى مرتادي المنصة الآخرين، بما قد تتضمنه من إهانات أو كلمات جارحة أو ملاحظات بغيضة، وذلك قبل نشر تغريداتهم.