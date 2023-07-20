بعد العطل المفاجئ... إعلان جديد من "واتساب" عن مزايا جديدة

بعد ساعات فقط من عطل تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب" في أكثر من منطقة حول العالم، كشفت تقارير صحفية عن أن التطبيق سيتيح مزايا جديدة عبر إصداره التجريبي "بيتا".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن "واتساب" سيكون متاحًا لأول مرة على الساعات الذكية العاملة بنظام تشغيل "وير أو إس"، وأن هذا سيكون إصدارًا تجريبيًا لبضعة أشهر قبل طرحه بصورة عامة ومستقرة.
ويتيح تطبيق "واتساب" على ساعات "وير أو إس 3" البدء بمحادثات جديدة والرد على رسائل نصيًا وصوتيًا، واستخدام الرموز التعبيرية وتلقي المكالمات عبر الساعة.
ويدعم تطبيق "واتساب" للساعات الذكية الردود السريعة على الرسائل، ومن دون أن يكون الهاتف قريبًا من الساعة.