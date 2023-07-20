بعد العطل المفاجئ... إعلان جديد من "واتساب" عن مزايا جديدة

بعد ساعات فقط من عطل تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب" في أكثر من منطقة حول العالم، كشفت تقارير صحفية عن أن التطبيق سيتيح مزايا جديدة عبر إصداره التجريبي "بيتا".