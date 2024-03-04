تسريبات تكشف عما تنويه "أبل" بشأن إطلاق أجهزتها الجديدة "آيباد" و"ماك بوك"
كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن نواياها بشأن خطط إطلاق أجهزتها الجديدة "آيباد" و"ماك بوك آير".
وتُخطط أبل لإطلاق هذه الأجهزة اللوحية والمحمولة الجديدة خلال الأيام المقبلة؛ ولكن يبدو -بحسب المصادر- أنها ستتراجع عن فكرة تنظيم حدث عالمي كبير، وستكتفي بحملة ترويجية على الإنترنت للإطلاق.
وأوضحت المصادر، أن أبل ستجهّز حملة للإعلان عن منتجاتها الجديدة على موقعها الإلكتروني، من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو والحملات التسويقية عبر الإنترنت.
وأشارت المصادر كذلك إلى أن "أبل" ستُحدِث تغييرات كبيرة في أجهزتها اللوحية والمحمولة هذا العام؛ حيث تخطط لأول مرة لإطلاق قياس جديد لحواسيب "آيباد برو" و"آيباد آير" بقياس 12.9 بوصة.
كما تخطط أبل أيضًا لإطلاق أجهزة "ماك بوك آير" بمعالج "إم 3" بقياسات 13 بوصة و15 بوصة.
وستطلق كذلك في نفس الحدث إصدارها الجديد من القلم الإلكتروني "أبل بينسل" ولوحة المفاتيح الثورية الجديدة.