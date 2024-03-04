تسريبات تكشف عما تنويه "أبل" بشأن إطلاق أجهزتها الجديدة "آيباد" و"ماك بوك"

وأشارت المصادر كذلك إلى أن "أبل" ستُحدِث تغييرات كبيرة في أجهزتها اللوحية والمحمولة هذا العام؛ حيث تخطط لأول مرة لإطلاق قياس جديد لحواسيب "آيباد برو" و"آيباد آير" بقياس 12.9 بوصة.