تسريبات تكشف موعد وصول "مفتاح التحقق" إلى خدمة "آي ميسج" على هواتف "آيفون"

ووعدت الشركة الأمريكية بأن ميزة الأمان ستصل في وقت ما في عام 2023، ورجحت المصادر أن تصل قبل انطلاق مؤتمرها للمطورين والمبرمجين مع إصدار تحديث "آي أو إس 16.6".