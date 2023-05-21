تسريبات تكشف موعد وصول "مفتاح التحقق" إلى خدمة "آي ميسج" على هواتف "آيفون"

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن موعد وصول "مفتاح التحقق من جهات الاتصال" على خدمة الرسائل "آي ميسج" على هواتف "آيفون".
وأوضحت المصادر لموقع "ماك رامورز" المعني بأخبار "أبل" أن "مفتاح التحقق" قد يكون متاحًا مع تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 16.6".
وتعمل أداة التحقق الجديدة على تعزيز مواجهة مستخدمي آيفون لأي "تهديدات رقمية غير عادية"، بحماية محادثاتهم من الجهات الخبيثة.
ووعدت الشركة الأمريكية بأن ميزة الأمان ستصل في وقت ما في عام 2023، ورجحت المصادر أن تصل قبل انطلاق مؤتمرها للمطورين والمبرمجين مع إصدار تحديث "آي أو إس 16.6".
ويمكن لتلك الميزة أن تحمي النشطاء والمسؤولين الحكوميين والصحفيين من المتسللين والهاكرز.