"سوني" تطلق "بلايستيشن 5 برو".. شرح كامل لكل مواصفاته وإمكانياته الجديدة

أعلنت شركة "سوني" اليابانية، عن طرحها الإصدار الجديد لمنصة الألعاب الشهيرة "بلايستيشن 5 برو"، التي وُصفت بأنها منصة الألعاب الأقوى في العالم.
وأوضحت "سوني" أن المنصة الجديد ستتمتع بالقدرات والسرعات الأقوى في العالم، وبتصميم أصغر حجمًا وأقل وزنًا من الإصدار السابق.
وتم رفع معدل سرعة الرسوميات في الجهات بنسبة بلغت 45%، بزيادة عدد الأنوية المستخدمة بها بنسبة 67%، ورفع سرعة ذاكرة الوصول العشوائي بنحو 28%.
وتسمح هذه التحسينات بتقديم ألعاب بدقة 4 كي بسرعات تصل إلى 60 أو 120 هرتز.
ويقدم الجهاز تحسينات في التفاصيل والظلال، مثل التفاصيل الدقيقة في كل خصلة شعر في الشخصيات أو كل قطرة ماء على أوراق الشجر، مع عرض الظلال وتدرجات الألوان بدقة أعلى للحصول على تجربة لعب أكثر واقعية وانغماسًا من السابق.
كما يدعم هذا الإصدار تجربة ألعاب محسنة؛ حيث تبدو الألعاب السابقة أكثر وضوحًا بفضل التحسينات البصرية.
ويستخدم "بلايستيشن 5 برو" نفس معالج الإصدار السابق ثماني النواة؛ ولكن تم رفع سرعته إلى 3.85 جيجاهرتز بدلًا من 3.5 جيجاهرتز.
ولكن التغيير الأكبر في معالج الرسوميات، الذي تم رفع سرعته إلى 16.67 تيرافلوب، بدلًا من 10.28 تيرافلوب، وزيادة عدد أنويته إلى 60 نواة بدلًا من 36 نواة.
ويستخدم الجهاز نفس ذاكرة الوصول العشوائي "رام" 16 جيجابايت، ولكن بسرعة أكبر بلغت 18 جيجابايت في الثانية بدلًا من 14 جيجابايت في الثانية؛ فيما يقدم الجهاز 2 جيجابايت إضافية لنظام التشغيل.
أما بالنسبة لسعة التخزين الداخلية فقد تم رفعها إلى 2 تيرابايت، مع إمكانية دعمه شبكتها "واي فاي 7" فائقة السرعة".
كما تم تخفيف وزنه إلى 3.1 كيلوجرامات بدلًا من 3.9 كيلوجرامات.