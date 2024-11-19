"سوني" تطلق "بلايستيشن 5 برو".. شرح كامل لكل مواصفاته وإمكانياته الجديدة

ويقدم الجهاز تحسينات في التفاصيل والظلال، مثل التفاصيل الدقيقة في كل خصلة شعر في الشخصيات أو كل قطرة ماء على أوراق الشجر، مع عرض الظلال وتدرجات الألوان بدقة أعلى للحصول على تجربة لعب أكثر واقعية وانغماسًا من السابق.