تقارير: "مايكروسوفت" ستسمح قريباً بتوفير مساعدها العامل بالذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر الشخصية

حتى الآن، المعالج الأسرع هو "إن بي يو"، فهو أسرع هو معالج "أبل" إم 3، والذي يوفر أكثر من 18 تريليون عملية في الثانية، ولكن يبدو أن "كوالكوم" تنوي الدخول في هذا المجال بقوة، حيث تنوي إطلاق معالج "سنابدراجون إكس إيليت" الذي سيوفر أكثر من 45 تريليون عملية في الثانية.