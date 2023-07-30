"واتسآب" تختبر خواصًا جديدة... محادثات فيديو مباشرة وتطويرات أمنية

كشفت تقارير صحفية عالمية عديدة عن أن منصة التراسل الفوري المشفر "واتسآب" تختبر حالياً عددًا من الخواص الجديدة التي يمكنها أن تصل قريبًا إلى كافة المستخدمين.
وأوردت صفحة واتسآب الرسمية تفاصيل التحديث الجديد، الذي وصل إلى نسخة البيتا "التجريبية" على نظام تشغيل "أندرويد"، والتي جاءت أبرزها مرتبطًا بمقاطع الفيديو.
وأوضحت الصحيفة أنه يمكن من خلال تحديث "واتسآب" تسجيل لقطات فيديو وإرسالها مباشرة أثناء المحادثات، وستكون رسائل الفيديو المباشرة، تلك متاحة لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.
وعن تلك الخدمة أشارت واتسآب إلى أنه ستتيح للمستخدم تسجيل ما يريد وإرساله خلال 60 ثانية، مضيفة "نعتقد أنها ستكون طريقة جيدة لمشاركة اللحظات مع كل العواطف، التي توفرها لقطات الفيديو، سواء كانت تسجيل أمنية بعيد ميلاد سعيد، أو الضحك على نكتة أو الإبلاغ بخبر سار".
وعن تلك الخاصية قال رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرج: "يمكنكم استخدام خاصية الرسائل الصوتية الموجودة أو النقر على الزر لكي تشغل الفيديو أو تسجل رسالة. الضغط المستمر على زر الكاميرا يسمح بتسجيل رسالة فيديو، كما يمكن للمستخدم تشغيل خاصية التسجيل دون الضغط على رمز الكاميرا".
وأفادت واتسآب أن خاصية الفيديو الجديدة، ستخضع لنظام التشفير من النهاية إلى النهاية لضمان خصوصية المستخدمين.
كما تقدم "واتسآب" كذلك مجموعة من أدوات الأمان الجديدة في تحديثها، لضمان خصوصية مستخدميها، أبرزها تلك المتعلقة بإشعار عند تلقي رسائل من رقم هاتف غير مسجل لديك.
ويشمل التحديث كذلك شريط بحث معاد تصميمه بالكامل، ليتماشى مع التصميم متعدد الأبعاد الذي تنوي المنصة إطلاقه.