"واتسآب" تختبر خواصًا جديدة... محادثات فيديو مباشرة وتطويرات أمنية

وعن تلك الخدمة أشارت واتسآب إلى أنه ستتيح للمستخدم تسجيل ما يريد وإرساله خلال 60 ثانية، مضيفة "نعتقد أنها ستكون طريقة جيدة لمشاركة اللحظات مع كل العواطف، التي توفرها لقطات الفيديو، سواء كانت تسجيل أمنية بعيد ميلاد سعيد، أو الضحك على نكتة أو الإبلاغ بخبر سار".