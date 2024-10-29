تحذير أمني.. تحديثات عاجلة من Apple لمواجهة ثغرات أمنية

وشدد المركز على ضرورة قيام جميع مستخدمي منتجات Apple، بتحديث أجهزتهم فورًا؛ لضمان حماية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية؛ حيث يمكن الوصول إلى التحديثات عبر الموقع الرسمي لشركة Apple.