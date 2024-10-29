تحذير أمني.. تحديثات عاجلة من Apple لمواجهة ثغرات أمنية

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تنبيهًا أمنيًّا عالي المستوى بخصوص تحديثات صادرة من شركة Apple.
وأشار المركز إلى أن الشركة أصدرت تحديثات طارئة لمعالجة ثغرات أمنية تم اكتشافها في عدد من منتجاتها.
وشدد المركز على ضرورة قيام جميع مستخدمي منتجات Apple، بتحديث أجهزتهم فورًا؛ لضمان حماية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية؛ حيث يمكن الوصول إلى التحديثات عبر الموقع الرسمي لشركة Apple.
ويأتي هذا التنبيه في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لتعزيز الوعي الأمني وتوفير بيئة رقمية آمنة للمستخدمين في المملكة.