تسريب مقطع فيديو دعائي جديد لهواتف "جوجل بيكسل 9"

ولكن يظهر من خلال المقطع أن "بيكسل 9 برو إكس إل" سيكون بإطار مسطح بدلًا من استخدام "الحوافّ المنحنية الموجودة في إصدار "بيكسل 8 برو"، كما يبدو أن الكاميرات الموجودة في الخلف تمّت محاذاتها بنفس الترتيب، لكن الجزيرة الآن ذات شكل بيضاوي بدلًا من أن تمتدّ من طرف إلى آخر.