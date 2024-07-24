تسريب مقطع فيديو دعائي جديد لهواتف "جوجل بيكسل 9"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن مقطع فيديو دعائي جديد مسرّب لعائلة "جوجل بيكسل 9" المتوقّع إطلاقها رسميًّا في 13 أغسطس المقبل.
ويظهر من خلال مقطع الفيديو المسرّب أنّ الهاتفَين سيأتيان بجهة خلفية غير لامعة، فيما يبدو أن الأحجام ستكون مماثلة لإصدارات "بيكسل 8 برو".
ولكن يظهر من خلال المقطع أن "بيكسل 9 برو إكس إل" سيكون بإطار مسطح بدلًا من استخدام "الحوافّ المنحنية الموجودة في إصدار "بيكسل 8 برو"، كما يبدو أن الكاميرات الموجودة في الخلف تمّت محاذاتها بنفس الترتيب، لكن الجزيرة الآن ذات شكل بيضاوي بدلًا من أن تمتدّ من طرف إلى آخر.
وستكون زوايا الهاتف الجديد أكثر استدارة، وبفضل الجوانب المسطحة هناك فرصة أقلّ أن يترك الهاتف علامة على راحة اليد بجسمه الحادّ.