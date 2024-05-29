"أبل" تبعث رسميًّا دعوات مؤتمرها للمطورين والمبرمجين.. هذا أبرز ما تنوي الكشف عنه

بعثت شركة "أبل" الأمريكية رسميًّا دعوات مؤتمرها السنوي للمطورين والمبرمجين، والذي ستقيمه في "أبل بارك" يوم 10 يونيو المقبل.
وأظهرت الدعوة الرسمية التي بعثت بها "أبل"، ما تنوي الشركة أن تكشف عنه في مؤتمرها.
وتشير التقارير إلى أن "أبل" ستكشف عن أحد أنظمة تشغيلها "آي أو إس 18"، بالإضافة إلى أنها ستعرض خططها لدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها.
كما ستعرض الشركة الأمريكية أيضًا أحدث أنظمة تشغيل "ماك أو إس" و"آيباد أو إس" و"ووتش أو إس" و"فيجن أو إس".
وتقول المصادر إن "أبل" ستكشف عن مزايا ستتمتع بها بعض الأجهزة بسبب خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد، وبالأخص في أجهزة "آيباد آير" و"آيباد برو" التي تتمتع بمعالجات "إم 4" ذات القدرات المحسنة للتعلم الآلي للمهام القائمة على الذكاء الاصطناعي.
ويحيط الترقب بنظام التشغيل "آي أو إس 18" والذي يوصف بأنه "واحد من أكبر الإصلاحات في تاريخ نظام التشغيل آي أو إس".
ومن المتوقع أن تدعم الشركة تشغيل متصفح "سفاري" والصور والملاحظات بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إشعارات "سيري" المحسنة والملخصات الذكية.
وترجّح بعض المصادر أن يتم خلال المؤتمر الإعلانُ عن تعاون "أبل" مع شركة "أوبين إيه آي" لتشغيل تطبيقها الشهير "شات جي بي تي" على نظام تشغيل "آي أو إس 18".