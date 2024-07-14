تسريبات تكشف موعد إطلاق أول سماعة لـ"سامسونج" للواقع الافتراضي

كشفت تقارير صحفية عالمية عن الموعد المتوقع أن تطرح فيه شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية أول سماعة رأس لها للواقع الافتراضي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت صحيفة "إنديا إكسبريس" الهندية أن مطوّري "سامسونج" قد يتمكنون من كشف النقاب عن سماعات "إكس آر" الجديدة، في أكتوبر المقبل، بدلًا من مطلع عام 2025، كما كان مخططًا له في السابق.
وأشارت المصادر إلى أن سماعة "سامسونج إكس آر" ستتميز بدعمها بشاشات "مايكرو أوليد" وتقنيات تتبع اليد والعين، بجانب قدرات ذكاء اصطناعي استثنائية.
ومن جانبه، قال رئيس قسم الهواتف المحمولة في سامسونج تيم روه: إن سماعات "إكس آر" ستتمتع بمنصة جديدة للواقع الممتد، تعاونت فيه الشركة مع شركتي "جوجل" و"كوالكوم"، وسيتم إطلاق المنصة في وقت لاحق من هذا العام.
وتحمل حاليًا منصة "إكس آر" المقبلة اسمًا رمزيًّا "موهان"، وستكون متاحة للمطورين في وقت مبكر من أكتوبر 2024، بينما من المقرر إطلاق المنتج في مارس 2025.
وبالنظر إلى هذه الجداول الزمنية، يبدو أن سامسونج تخطط لإطلاق سماعة "إكس آر" الخاصة بها بعد عام تقريبًا من إعلان شركة أبل عن حاسوبها المكاني "فيجن برو"، والذي تم تقديمه في فبراير 2024.
وستعتمد سماعات "إكس آر" على معالجات جديدة من "كوالكوم" متطورة ستكون أكثر قدرة وكفاءة في استخدام الطاقة من أي إصدارات سابقة.
وستعتمد تلك السماعات على 8 كاميرات تتبع ومستشعر للوقت، وقدرات على تتبع حركة اليد والعين، وستعمل بنظام تشغيل "أندرويد".