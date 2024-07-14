تسريبات تكشف موعد إطلاق أول سماعة لـ"سامسونج" للواقع الافتراضي

وأوضحت صحيفة "إنديا إكسبريس" الهندية أن مطوّري "سامسونج" قد يتمكنون من كشف النقاب عن سماعات "إكس آر" الجديدة، في أكتوبر المقبل، بدلًا من مطلع عام 2025، كما كان مخططًا له في السابق.