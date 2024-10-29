اكتب الفكرة واحصل على المشهد في دقائق.. تقرير: هذه أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لصناعة الفيديوهات الرائعة

وتسمح الأداة كذلك بإضافة ملف صوتي إلى الفيديو وتحريره بكل سهولة (تدعم اللغة العربية)، مع سهولة إضافة الزملاء والأصدقاء إلى قائمة محرري الفيديو في حال الحاجة للعمل جماعيًّا على فيديو محدد. ويمكن كتابة سؤال ما والحصول على الإجابة على شكل فيديو يمكن مشاركته مع الجميع، مثل "كيف يمكنني المحافظة على بطارية الهاتف الجوال؟"، لتقدم الأداة فيديو توضيحيًّا يحتوي على نصائح بالصوت والصورة، مع القدرة على تعديل محتوى الفيديو واختيار صوت المتحدث أو استخدام صوتك من خلال تسجيل مسبق مرجعي لك. ويوجد اشتراك مجاني بالخدمة مع تقديم خيارات مدفوعة للحصول على المزيد من المزايا ودعم استخدام الهاتف الجوال.