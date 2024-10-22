فيسبوك وإنستغرام تُعيدان تقنية الوجه لمكافحة الاحتيال

أعلنت شركة ميتا عن إعادة تقنية التعرف على الوجه إلى تطبيقاتها "فيسبوك وإنستغرام" لمكافحة الاحتيالات.
وأشارت "ميتا" إلى أنها ستستخدم التعرف على الوجه للكشف عن الإعلانات التي تستغل صور المشاهير، وفي حال اشتبه النظام في وجود إعلان احتيالي، سيقارن صور الوجه في الإعلان مع صور المشاهير على حساباتهم.
كما ستقوم "ميتا" بتجربة خيار "سيلفي الفيديو" الذي يسمح للمستخدمين بتحميل مقطع فيديو لمطابقته مع صور ملفاتهم الشخصية؛ مما يساعدهم في استعادة الوصول إلى حساباتهم المفقودة.
وستبدأ الشركة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بإتاحة هذه الميزة لأكبر قدر من المستخدمين؛ على أن يتم إتاحتها لجميع المستخدمين حول العالم في النصف الأول من عام 2025.