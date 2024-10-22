فيسبوك وإنستغرام تُعيدان تقنية الوجه لمكافحة الاحتيال

وأشارت "ميتا" إلى أنها ستستخدم التعرف على الوجه للكشف عن الإعلانات التي تستغل صور المشاهير، وفي حال اشتبه النظام في وجود إعلان احتيالي، سيقارن صور الوجه في الإعلان مع صور المشاهير على حساباتهم.