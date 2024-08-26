"تحديث قوي مرتقب لمستخدميه".. "أبل" تعلن رسميًّا موعد الكشف عن "آيفون الجديد"

كشفت شركة أبل أمس الاثنين أنها ستعقد حدثها المرتقب للخريف في التاسع من سبتمبر في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث من المتوقع أن تكشف عن سلسلتها الجديدة من هواتف آيفون، بحسب وكالة "رويترز".