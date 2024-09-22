تسريبات تكشف عن تصميم جديد لهاتف "سامسونج جلاكسي إس 25 ألترا"
كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، أحد التسريبات الجديدة لتصميم هاتف "جلاكسي إس 25 ألترا" المرتقب.
وأشارت المصادر إلى أن صورتين جديدتين أظهرتا فكرة تصميم هاتف "جلاكسي إس 25 ألترا"، والتي ستعتمد على فكرة أن يكون الهاتف أكثر راحة للإمساك به في اليد.
وتُظهر الصور المسربة أن تصميم الكاميرا الخلفية بالهاتف لن تتغير كثيرًا، حيث سيكون بها 6 ثقوب "4 للكاميرات الفعلية" و"واحد لمصباح يدوي وفلاش" و"واحد لمقياس المسافة بالليزر للتركيز التلقائي أيضًا".
ومن المتوقع أن يأتي الهاتف مع كاميرا بدقة 20 ميجابيكسل واسعة، وكاميرا مقربة بـ 10 ميجابيكسل، وكاميرا بدقة 50 ميجابيكسل بمنظار مقرب، وكاميرا بدقة 12 ميجابيكسل فائقة الاتساع.
ويُظهر التصميم أيضًا أن "سامسونج" ستتمكن من تقليص الحواف بشكل أكبر في هواتف العام المقبل، ويمكنك رؤية ذلك في هذه الصورة المسربة.
وأشارت المصادر إلى حجم وقياس هاتف "جلاكسي إس 25 ألترا" سيزداد قليلًا إلى 6.86 بوصة، بدلًا من 6.8 بوصة في الإصدار السابق.