سلسلة هواتف HUAWEI nova 14 متاحة الآن للطلب المسبق

لرفع تجربة تصوير البورتريه إلى مستوى جديد، يأتي HUAWEI nova 14 Pro مزوّدًا بكاميرا Ultra Chroma المبتكرة، وهي تقنية رائدة تلتقط بيانات الضوء متعددة الأطياف لتوفير دقة ألوان أعلى بنسبة 120% مقارنةً بحساسات RGB التقليدية. من تفاصيل المكياج الدقيقة إلى ألوان الغروب الناعمة، تضيف الكاميرا واقعية وعمقًا فنيًا إلى كل لقطة بورتريه. كما تأتي الكاميرا الأمامية Ultra Portrait Autofocus بدقة 50 ميجابكسل لتوفر تركيزًا فوريًا ودقيقًا في مختلف ظروف الإضاءة. وبفضل نطاق التكبير الرائد في فئته من ‎0.8x إلى ‎5x، يمكنك التقاط كل شيء — من اللقطات المقربة الحميمة إلى صور المجموعات الواسعة — بسهولة وانسيابية.