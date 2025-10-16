سلسلة هواتف HUAWEI nova 14 متاحة الآن للطلب المسبق

أعلنت هواوي عن فتح باب الطلب المسبق لسلسلة الهواتف المنتظرة بشدة HUAWEI nova 14 في المملكة العربية السعودية. تجمع هذه السلسلة بين أحدث التقنيات والتصميم الأنيق، لتقدم تطورًا ملحوظًا في تصوير البورتريه والذكاء الاصطناعي المدمج، ضمن تصميم أنيق يعكس روح الشباب الجريئة. واستوحي تصميم سلسلة HUAWEI nova 14 من جمال الطبيعة، حيث تأتي بألوان آسرة —الأزرق الكريستالي، الأبيض والأسود — صُممت جميعها بعناية للاحتفاء بجمال الحياة الطبيعي.
تتوفّر سلسلة HUAWEI nova 14 للطلب المسبق بسعر يبدأ من 1299 ريال مع هدايا قيّمة، وذلك من خلال متجر هواوي الالكتروني، وأيضا عبر عدد من متاجر التجزئة المعتمدة.
لرفع تجربة تصوير البورتريه إلى مستوى جديد، يأتي HUAWEI nova 14 Pro مزوّدًا بكاميرا Ultra Chroma المبتكرة، وهي تقنية رائدة تلتقط بيانات الضوء متعددة الأطياف لتوفير دقة ألوان أعلى بنسبة 120% مقارنةً بحساسات RGB التقليدية. من تفاصيل المكياج الدقيقة إلى ألوان الغروب الناعمة، تضيف الكاميرا واقعية وعمقًا فنيًا إلى كل لقطة بورتريه. كما تأتي الكاميرا الأمامية Ultra Portrait Autofocus بدقة 50 ميجابكسل لتوفر تركيزًا فوريًا ودقيقًا في مختلف ظروف الإضاءة. وبفضل نطاق التكبير الرائد في فئته من 0.8x إلى 5x، يمكنك التقاط كل شيء — من اللقطات المقربة الحميمة إلى صور المجموعات الواسعة — بسهولة وانسيابية.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد HUAWEI nova 14 Pro أول هاتف ذكي يقدّم ميزة Ultra Speed Snapshot في كلٍّ من الكاميرتين الأمامية والخلفية، مما يتيح التقاط المشاهد السريعة واللحظات العابرة بوضوح فائق وتفاصيل مذهلة. كما تعزز الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجربة التصوير بشكل أكبر؛ حيث تعمل ميزة AI Remove على إزالة العناصر غير المرغوب فيها بدقة عالية، بينما تقوم ميزة AI Best Expression باختيار أفضل التعابير واللحظات من بين اللقطات المتتالية لكل شخص، لتحوّل الصور العادية أو غير المثالية إلى لقطات بورتريه آسرة وجذّابة.
تأتي سلسلة HUAWEI nova 14 مزوّدة بتقنية W100 HUAWEI SuperCharge Turbo مع نظام الذكاء الاصطناعي للتحكم في درجة حرارة الشحن، الذي ينظم حرارة الجهاز بدقة أكبر أثناء الشحن. يساعد هذا النظام الذكي على منع ارتفاع الحرارة، وتحسين مستوى الأمان، وإطالة عمر البطارية بشكل ملحوظ. كما يوفّر النظام ميزات الشحن الليلي وحماية من الشحن الزائد لتعزيز موثوقية الشحن. وبالاقتران مع بطارية ضخمة بسعة 5500 ملّي أمبير، يضمن الجهاز للمستخدمين طاقة تدوم طوال اليوم — سواء أثناء البث أو الألعاب أو إنشاء المحتوى.
بدعم من واجهة EMUI المطورة، تقدم سلسلة HUAWEI nova 14 تجربة جهاز ممتعة وذكية وآمنة وفعّالة للمستخدمين. تُقدّم سلسلة HUAWEI nova 14 زر التحكم الذكي لأول مرة، وهو اختصار قابل للتخصيص يتيح الوصول الفوري إلى التطبيقات والوظائف عبر نقرتين، مما يعزز الإنتاجية بشكل كبير. واستكمالاً للتجربة الذكية، تأتي ميزة التحكم بالإيماءات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحصرية في الصناعة، والتي تمكّن من التفاعل المستمر دون لمس من خلال التمرير الجوي والتصوير بالقبضة المدعومين بالذكاء الاصطناعي.
تم إعادة تصور حماية الخصوصية مع الرسائل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تخفي تلقائياً الإشعارات الحساسة. ويوفر مركز الخصوصية ومركز الأمان المطوران حماية قوية من خلال إدارة ذكية للوصول إلى البيانات، وكشف مخاطر التطبيقات، وتقديم توصيات أمان.
يتميّز هاتف HUAWEI nova 14 Pro بشاشة Flawless Quad-curved مقاس 6.78 بوصة، تجمع بين الراحة المريحة لليد والأناقة الانسيابية، بينما يقدم HUAWEI nova 14 خيارًا أكثر بساطة مع شاشته OLED المسطحة ذات الحافة الرقيقة للغاية مقاس 6.7 بوصة. يتمتع كلا النموذجين بخفة الوزن وتشطيبات فاخرة، ما يمزج بين التصميم الأنيق والوظائف اليومية.
يُعَدُّ متجر AppGallery نظامًا متكاملًا ومتطورًا للتطبيقات، حيث يضم ملايين التطبيقات المتاحة للتحميل، ويمكن العثور على معظم التطبيقات العالمية الرائجة ضمنه. وفي حال عدم توفر بعض التطبيقات على AppGallery، يمكن تحميلها بكل سهولة عبر Google Play من خلال Gbox وبعد استخدام طويل لهواتف HUAWEI والآن مع HUAWEI nova 14 Series، ستجد أن التطبيقات التي تحتاجها في حياتك اليومية متاحة ويمكن استخدامها بشكل سلس وفعّال.