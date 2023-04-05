تحذير عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Chrome

وقال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يمكّن للمهاجم ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة (Heap buffer overflow).