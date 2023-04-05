تقنية

تحذير عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Chrome

الأمن السيبراني: يمكن للمهاجم إعادة استخدام الذاكرة وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة
تحذير عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Chrome
سبق
سبق

أصدرت Google عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لنظام (Android)، ومتصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وقال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يمكّن للمهاجم ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة (Heap buffer overflow).

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (112.0.5615.49/50) لنظام التشغيل Windows و(112.0.5615.49) لنظام التشغيل Mac وLinux، ونسخة Chrome 112 (112.0.5615.47/.48) لنظام Android، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الروابط أدناه:

https://chromereleases.googleblog.com/2023/04/stable-channel-update-for-desktop.html

https://chromereleases.googleblog.com/2023/04/chrome-for-android-update.html

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني
google
متصفح Chrome

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