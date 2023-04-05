تحذير عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Chrome

أصدرت Google عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لنظام (Android)، ومتصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.
وقال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يمكّن للمهاجم ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة (Heap buffer overflow).
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (112.0.5615.49/50) لنظام التشغيل Windows و(112.0.5615.49) لنظام التشغيل Mac وLinux، ونسخة Chrome 112 (112.0.5615.47/.48) لنظام Android، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الروابط أدناه: